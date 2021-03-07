В Нижневартовске в горящем дачном строении пожарные обнаружили тело мужчины

Пожар в СОНТ «Авиатор-3» произошел 7 марта в 4:31. О возгорании в дежурную часть пожарной службы сообщил мужчина с соседнего участка, уточнив, что в горящем доме могут находиться люди.

Прибыв на место спасатели увидели, что огонь полностью охватил дом и повредил рядом стоящую баню. В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава. «Возгорание было локализовано в 05:04, открытое горение ликвидировано в 05:26», – сообщает МЧС Югры. В ходе тушения в бане был обнаружен мужчина, без признаков жизни. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.