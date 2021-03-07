В Югре хирурги провели экстренную операцию и спасли жизнь пациенту

В Нижневартовскую окружную больницу поступил мужчина с сильными болями в ногах. Врачи поставили диагноз «острая ишемия обеих нижних конечностей» или попросту отсутствие кровотока в ногах. Было принято решение об экстренной операции. Было выполнено аортобифеморальное протезирование с хорошим клиническим эффектом. Протез хирурги пришили к брюшной аорте. Теперь кровь к ногам проходит только через него. За жизнь пациента врачи боролись шесть часов.

«Ранее мужчина уже был оперирован, выполнялось аортобифеморальное шунтирование, но в связи с прогрессом заболевания у пациента образовалась аневризма брюшной аорты более 42 мм, которая осложнилась тромбозом шунтов. Без операции пациенту бы грозила ампутация обеих нижних конечностей, и неминуемая смерть», – комментирует сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.