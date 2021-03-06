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​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь

Под Нижневартовском горит Обь

​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь

Под Нижневартовском из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь. На месте происшествия работают поисковые группы, ситуация находится на контроле Росприроднадзора, передает ТАСС со ссылкой на окружные власти.

В тг-канале «Сейчас | Нижневартовск» уточняют, что примерная площадь розлива нефтепродуктов составила 700 квадратных метров. Информацию о ЧП в социальных сетях прокомментировали со страницы официального представителя компании СИБУР во «ВКонтакте».

«6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет», - говорится в сообщении.

В социальных сетях опубликовано видео с места инцидента. Очевидцы рассказали, что в районе пожара стоит запах нефти. «Уже месяц нефтью воняет», - уточнил автор видео. Также он рассказал, что недалеко от пожарища взорвался снегоход, водитель получил травмы.


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06 марта в 23:08, просмотров: 1184, комментариев: 0
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