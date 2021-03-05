Сразу три управляющих компании Нижневартовска забыли убрать снег

Нижневартовские крыши теперь чисты от снега – прокуратуре удалось добиться очистки домов и придомовых территорий. Оказалось, что сразу четыре управляющие компании вовремя не убрали сугробы возле подъездов, на детских площадках, а также лед с крыш домов.

Городской прокурор внес в адрес руководителей УК представления с требованием устранить нарушения закона. Только после этого представители компаний «зашевелились». В назидание, виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Сургуте проблема уборки снега решается более расторопно. Ранее siapress.ruписал, что в самом большом городе Югры снег будет убирать техника, до конца марта – пока во дворах не останутся лишь небольшие снежные массы, посильные дворникам. А жалобы на плохую уборку отрабатываются быстрее – для этого есть как номера горячей линии, так и специальный портал, и даже специальная система, которая отслеживает жалобы в соцсетях и передает их в профильные службы.