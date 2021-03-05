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​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело после падения подростка с 15 этажа

​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив

На улице Спортивная в Нижневартовске 13-летний подросток выпал из окна 15 этажа и остался жив. Жизнь подростку спасло то, что он упал в сугроб. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщили корреспонденту siapress.ruв пресс-службе СУ СКР по Югре. «По таким происшествиям всегда возбуждается уголовное дело по статье 110 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, был ли факт доведения до самоубийства или нет», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что такое же уголовное дело возбуждено по факту гибели школьницы в Нижневартовске в конце января.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 636, комментариев: 0
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