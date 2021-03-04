16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7864   EUR  88,9421  

Новости

Больше новостей
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?
Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?
Комментировать
0
Вы регистрируетесь в ГИС «Цифровое уведомление» на входе в кафе и в рестораны?
Комментировать
0
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?

Да 28.8%

Нет 61.8%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 212

Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута

Отлично 5.8%

Хорошо 14.3%

Удовлетворительно 17.8%

Плохо 26%

Не знаю 36%

Всего голосов: 258

Комментировать
0
Больше опросов

​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела

В Нижневартовске бывшего руководителя Пенсионного фонда подозревают в получении крупной взятки

​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела
Фото: pixabay.com

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Югры завел уголовное дело в отношении экс-начальника Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске. Версия следователей заключается в том, что подозреваемый, находясь в руководящей должности в 2015 году, помог некому обществу с ограниченной ответственностью снизить тарифные санкции за неуплату этой организацией страховых взносов. Тем самым нарушителю удалось снизить размер штрафа вдвое: с 26 до 13 миллионов рублей. За свое содействие подозреваемый получил взятку в размере трех миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по части 6 статьи 290 УК РФ. «Факт совершения преступления выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – информирует Следственный комитет Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:55, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Артем Кириленко уходит с поста заместителя председателя думы Сургута 1411
  2. Из-за замерзшего трубопровода в домах центрального района Сургута текла ржавая вода 1286
  3. ​В России нашли сразу два новых вида мошенничества 1155
  4. ​Сургут может получить арт-резиденцию — но не отремонтированные проезды 895
  5. ​Может, нынешние критики потом скажут: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто другой – сделали для города много» 758
  6. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 654
  7. ​В Сургуте может появиться новая мечеть 571
  8. ​История о том, как мы диван покупали 511
  9. Арт по-сургутски 441
  10. В 19 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19 412
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7828
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7752
  3. ​Намек ясен 4231
  4. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 4027
  5. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3977
  6. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3611
  7. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3603
  8. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3455
  9. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3396
  10. За сутки в ХМАО 116 жителей заболели COVID-19, а двое от него скончались 3066
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20454
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13489
  3. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 11335
  4. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11323
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10621
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8925
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8342
  8. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 8175
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7828
  10. ​Спасти от самих себя 7807

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика