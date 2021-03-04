В Нижневартовске бывшего руководителя Пенсионного фонда подозревают в получении крупной взятки

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Югры завел уголовное дело в отношении экс-начальника Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске. Версия следователей заключается в том, что подозреваемый, находясь в руководящей должности в 2015 году, помог некому обществу с ограниченной ответственностью снизить тарифные санкции за неуплату этой организацией страховых взносов. Тем самым нарушителю удалось снизить размер штрафа вдвое: с 26 до 13 миллионов рублей. За свое содействие подозреваемый получил взятку в размере трех миллионов рублей.

Уголовное дело заведено по части 6 статьи 290 УК РФ. «Факт совершения преступления выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – информирует Следственный комитет Югры.