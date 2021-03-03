Предприниматель из подполья причинил ущерб владельцу товарного знака

Торговец поддельным алкоголем из Нижневартовска получил условный срок. Поставки немаркированной продукции он организовал еще в 2019 году из Екатеринбурга. Притом алкоголь продавался под чужим брендом. Складом для еще не реализованных 34 тысяч бутылок стали многочисленные арендованные гаражи.

Общая стоимость закупленной «паленки» составила более семи миллионов рублей. Ущерб получил и правообладатель товарных знаков, под которыми алкоголь продавался – он потерял 3,6 миллиона рублей.

Однако подсудимого суд пощадил, наказав условным сроком на два года и три месяца, с испытательным сроком в три года. Приговор был смягчен, учитывая, что горе-предприниматель ранее не был судим. Также суд удовлетворил иск правообладателя на сумму 3,6 миллиона рублей. Изъятый алкоголь уничтожен.