В Нижневартовске начинают строить дороги на улицах Северной и Салманова

В новых микрорайонах Нижневартовска начали прокладывать новые дороги. Автомагистрали появятся на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Ф. Салманова) и Ф. Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской). На 2,5 километра автополотна направят 855 млн рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Каждая дорога включает в себя четыре полосы, тротуары, освещение, парковочные места. Проекты для строительства данных участков дорог уже разработаны. Сейчас мы находимся на стадии определения подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, которая завершится до конца марта заключенными контрактами, после чего подрядчики приступят к их строительству», - сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 года. Дороги разгрузят заезд в Нижневартовск с восточной стороны, отметили в пресс-службе администрации города.