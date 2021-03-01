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Вартовчанка несколько раз ударила своего ребенка ножом в шею, чтобы отомстить сожителю

Жительницу Нижневартовска ждет суд за нанесение тяжких телесных повреждений ребенку

Вартовчанка несколько раз ударила своего ребенка ножом в шею, чтобы отомстить сожителю
фото: СК Югры

Жительница Нижневартовска пыталась зарезать своего ребенка и сжечь дачу. Причиной всему оказалась ревность к сожителю – так женщина, вероятно, хотела решить семейные проблемы или отомстить.

Установлено, что 10 сентября прошлого года югорчанка вместе с 10-летним чадом находилась в коттедже одного из СОНТ. Там она два раза ударила ребенка ножом в горло, а затем решила сжечь дом, чтобы скрыть улики. Однако до пожара не дошло – женщина осознала содеянное и сообщила в пожарную часть.

Теперь вартовчанке вменяют статью «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему»:

«В связи с выявленными происшествием решением Нижневартовского городского суда женщина лишена родительских прав. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 303, комментариев: 0
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