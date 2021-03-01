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​Следователи не нашли нарушений в действиях полицейских во время ковид-облавы в Нижневартовске

СКР завершил проверку скандала с участием полицейских и «беременной» в кафе Нижневартовске

​Следователи не нашли нарушений в действиях полицейских во время ковид-облавы в Нижневартовске
Видео: vk.com/suskhmao

Полицейские Нижневартовска, которые ночью 5 декабря 2020 года провели задержания в развлекательном заведении, действовали в рамках закона. К таким выводам пришли следователи городского отдела СУ СКР по Югре.

Напомним, стражи порядка проводили рейд по выявлению развлекательных заведений, который нарушают запрет на работу после 23.00. В одном из кафе гости задержались почти до двух часов ночи. Полицейские «приняли меры по выдворению посетителей и привлечению владельца к административной ответственности». Завязалась потасовка и, как следует из официальных данных, «посетительница нанесла удар ногой в область спины сотруднику полиции».

Женщина стала фигурантом уголовного дела. Однако, по словам обвиняемой, это ее избили полицейские, отказали в оказании медицинской помощи, в результате чего у нее случился выкидыш.

«Проверкой установлено, что сотрудники полиции действовали в рамках действующего законодательства. В течение 5 декабря 2020 года женщине трижды вызывалась скорая помощь, каждый раз от госпитализации она отказывалась. Факт беременности также не нашел своего подтверждения и опровергнут сведениями из медицинских учреждений. По результатам проведенной проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела отказано», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 95, комментариев: 0
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