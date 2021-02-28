16+
Логотип Сиапресс
USD  74,4373   EUR  90,3743  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вартовчанин хотел купить Ауди, но был обманут мошенниками

Автолюбителя из Нижневартовска развели интернет-аферисты

Вартовчанин хотел купить Ауди, но был обманут мошенниками
фото: pixabay.com

Вартовчанин хотел купить автомобиль, но остался без денег и без транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Как рассказал сам потерпевший, он решил приобрести «Ауди А600» за 185 тысяч. Продавец предложил внести предоплату, но мужчина согласился внести только 15 процентов. После этого пострадавшему позвонила девушка – она представилась знакомой продавца и попросила скинуть деньги ей на счет. Переведя 27500 рублей, вартовчанин узнал, что машина прибудет в город 16 февраля. В указанный срок авто так и не прибыло. Потерпевший позвонил продавцу, который и сообщил, что никаких денег он не получал.

Сейчас мошенников разыскивают, полиция возбудила уголовное дело.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:40, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 3683
  2. ​«Обещаю работать не просто 24 в сутки, но еще и головой» 1463
  3. ​Возьмите на передержку: ханты-мансийцы переживают за судьбу безнадзорных свиней 1411
  4. ​Андрей Филатов: одним сроком не обойтись 1119
  5. ​Андрей Филатов получил ключи от Сургута 1058
  6. ​Фонд Бориса Немцова наградил Навального за смелость и призвал немедленно освободить политика 929
  7. ​Под руководством Андрея Филатова Сургут ждет эффективное взаимодействие между общественностью и администрацией 915
  8. Не надо слов! Как избрали нового главу Сургута // ФОТОРЕПОРТАЖ 805
  9. ​На формирование комфортной городской среды в Югре направят 811 миллионов рублей 785
  10. ​«Главное, что я могу посоветовать на правах бывшего Главы — как можно больше общаться с горожанами» 752
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10427
  2. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8108
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7113
  4. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7109
  5. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 6013
  6. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5338
  7. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4779
  8. ​Студенты нижневартовского вуза рассказали, что их привлекают к политическому пиару 4377
  9. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 3891
  10. ​В Югре на корпоративе в честь 23 февраля произошло убийство 3712
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20302
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13925
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13363
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 11091
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10988
  6. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 10933
  7. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10594
  8. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10478
  9. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 10427
  10. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8788

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика