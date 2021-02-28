Автолюбителя из Нижневартовска развели интернет-аферисты

Вартовчанин хотел купить автомобиль, но остался без денег и без транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Как рассказал сам потерпевший, он решил приобрести «Ауди А600» за 185 тысяч. Продавец предложил внести предоплату, но мужчина согласился внести только 15 процентов. После этого пострадавшему позвонила девушка – она представилась знакомой продавца и попросила скинуть деньги ей на счет. Переведя 27500 рублей, вартовчанин узнал, что машина прибудет в город 16 февраля. В указанный срок авто так и не прибыло. Потерпевший позвонил продавцу, который и сообщил, что никаких денег он не получал.

Сейчас мошенников разыскивают, полиция возбудила уголовное дело.