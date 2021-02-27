В Нижневартовске модернизируют железнодорожный вокзал

В Нижневартовске обновляют инфраструктуру железнодорожного вокзала. На первом этаже здания установлены автоматизированные камеры хранения нового образца, а также приобретен подъемник-ступенькоход для маломобильных граждан.

Камеры хранения расположены в фойе и в кассовом зале. «Современная технология позволяет самостоятельно разместить вещи, оплатив услугу через терминал, что особенно важно в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Для удобства пользователей предусмотрено два варианта оплаты – наличный и безналичный», - рассказали в Сургутском отделении СвЖД.