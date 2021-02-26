Нижневартовская Арт-резиденция начала работать в тестовом режиме

В Нижневартовске в тестовом режиме начала работу Арт-резиденция. После ремонта открылся первый этаж, где расположились обширная экспозиционная зона, сцена и места для отдыха. Сейчас там представлена выставка работ известных местных художников в разных стилях.

«Очень важно, что в Нижневартовске появилось еще одно место, где творческие люди могут высказываться на волнующие их темы, встретиться с единомышленниками и реализовать свой творческий потенциал. В Югре с прошлого года действует закон о креативных индустриях, который направлен на поддержку таких культурных проектов», - сказал глава города Василий Тихонов, который принял участие в «арт-приемке».

Здании Арт-резиденции было приобретено в 2020 году. На территории почти в три тысячи квадратных метров расположатся мастерские и тематические лаборатории, художественная галерея, репетиционные залы, лекторий и коворкинги. На первом этаже планируют добавить стойку регистрации, кафе для посетителей и магазин, где воспитанники Арт-резиденции смогут продать свои работы.

«Основной целевой аудиторией учреждения является креативная молодежь города: художники, музыканты, дизайнеры, представители общественных объединений. Арт-резиденция станет «точкой притяжения», местом реализации социально значимых проектов направления», - отметили в департаменте общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.