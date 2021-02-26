После гибели семиклассницы в Нижневартовске возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

В Нижневартовске выясняют причины гибели семиклассницы в рамках расследования уголовного дела о доведении до самоубийства. Об этом сообщается в городских социальных сетях и местных СМИ.

Девочка погибла 27 января, но известно об инциденте стало накануне. Предположительно, у школьницы были проблемы с учебой. Корреспондентам телеканала «Мегаполис» не удалось получить комментарий ни в школе, где училась погибшая, ни в департамент образования.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Югре не стали официально комментировать информацию об инциденте.