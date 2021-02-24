«Азимут» запускает рейс из Нижневартовска в Ростов-на Дону

С 29 марта авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейс из Нижневартовска в Ростов-на-Дону.

«Минимальная стоимость билетов «туда/обратно» (невозвратный и без багажа) на данный момент составляет 2960 рублей. Полет будет проходить на самолете SSJ-100 с промежуточной посадкой в Нижнекамске. Общее время в пути из Нижневартовска до Ростова-на-Дону составит 5 часов 25 минут», - сообщили в группе «Официальному Нижневартовску» во «ВКонтакте».

Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Билеты уже в продаже.