В Нижневартовске мужчина выпал с балкона многоэтажного дома

В Нижневартовске на улице 60 лет Октября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть. Трагедия произошла 24 февраля около полудня. В пресс-службе Следственного комитета Югры корреспонденту siapress.ru подтвердили информацию, что «мужчина 1999 года рождения выпал из окна многоэтажки. Точно пока не установлено, однако известно, что падение было с высоты не ниже 16 этажа».

Очевидцы сообщают, что незадолго до трагедии молодой человек поссорился с девушкой, после чего отправился на балкон. Об этом пишет телеграм-канал «Сейчас|Нижневартовск». Официальных подробностей пока не сообщается. На месте происшествия работают спецслужбы.