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​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина

В Нижневартовске в магазине крупной продуктовой сети продают промерзшее молоко

​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина
Фото: pixabay.com

Жительница Нижневартовска обнаружила на прилавке магазина продуктовой сети замерзшее молоко. Этот факт возмущенная покупательница зафиксировала на видео и опубликовала в группе «Инцидент Нижневартовск» во ВКонтакте. При этом на видеокадрах видно, что срок годности молочного продукта еще в пределах нормы. Дата изготовления 14 февраля – годность до 26.02. Тем не менее покупательница убеждена, что молоко испорчено. «А вы проверяете товар перед покупкой, и как часто сталкиваетесь с просрочкой или испорченными продуктами?», – спрашивается в посте.

В комментариях подписчики рассуждают об испорченности заснятого молока в бутылке: «А где просрочка? - Ирина, не говорите, свежак. Лишь бы оговорить... - Константин, там вроде не плохая простокваша. – Людям не угодишь». В защиту качества продукта и работы сотрудников торговой точки выступил еще один пользователь, обратив внимание на холодную погоду: «По дороге наверно замерзло. На улице не май месяц! Или вы хотите, чтобы вам молоко везли в грузовике с обогревателем? Тогда точно вместо него простокваша приедет».


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Сегодня в 13:07, просмотров: 659, комментариев: 0
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