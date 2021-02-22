СМИ: студентам НВГУ обещают «автоматы» за агитационную работу на партию власти

Студенты Нижневартовского государственного университета рассказали, что им обещают «автоматы» по профильным предметам и дают освобождения от занятий за агитационную работу на «Единую Россию».

Рассказы студентов и скриншоты их переписки с заместителем декана по воспитательной работе Кристиной Чернопиской публикует «РБК-Тюмень». В пресс-службе вуза заверили, что информация не соответствует действительности. Однако на сообщения студентов уже обратили внимание депутат Тюменской областной думы и в профсоюзе «Университетская солидарность».



Скриншот источников «РБК-Тюмень»

По данным издания, студентам предлагают публиковать в социальных сетях агитационные посты «Единой России», а взамен обещают «справочки», которые помогут студентам в получении зачетов «автоматом», а также в легальном пропуске занятий.

Студенты также рассказали, что в вузе и раньше привлекали учащихся к политической агитации.

Кристина Чернопиская отказалась комментировать скриншоты.

«Информация не соответствует действительности. Разговоры о том, что студентам обещают зачеты за агитационные посты в социальных сетях, – неправда», - заявили в пресс-службе вуза.

Между тем, депутат Тюменской областной Думы от Югры Александр Лобов готовит депутатское обращение в прокуратуру и в Министерство образования и науки РФ по этому поводу. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» (г. Москва) Андроник Арутюнов в беседе с корреспондентом агентства выразил надежду на объективную прокурорскую проверку.