Срочный сбор на лечение редкого заболевания Есении Пахомовой из Нижневартовска закрыт

Сбор средств на срочную операцию для маленькой вартовчанки с редким заболеванием закрыт за неделю. Есении Пахомовой предстоит пройти лечение в Цюрихе. На дорогостоящую операцию требовалось в кратчайшие сроки собрать 13,3 миллиона рублей. Завершить сбор удалось благодаря анонимному пожертвованию состоятельного человека. Теперь у маленькой югорчанки есть шанс на здоровую жизнь.

«За считанные дни было собрано более 9 миллионов, а затем на счет поступила вся недостающая сумма. Это просто фантастика, мы до сих пор не можем прийти в себя», — поделилась мама девочки Татьяна Пахомова.

«Для нас это неподъемная сумма — когда мы ее увидели, испугались, думали, что никогда не соберем. Но оказалось, что люди у нас очень добрые. Теперь ждем визу, загранпаспорт и ответ от клиники. Спасибо всем и здоровья!», — сказала бабушка Есении Наталья Куриленко.

Девочка страдает редким заболеванием сосудов головного мозга Моямоя. В июле 2020 года у Есении случился инсульт. Тогда ей было 1,7. Инсульт поразил оба полушария. Правое пострадало сильнее всего, из-за чего у нее полностью парализована левая сторона. Любое проявление эмоций для ребенка сейчас очень опасно – плач или смех могут стать причиной повторного инсульта. Сейчас ее мучают транзисторные атаки – это предшественники инсульта, спасения от которых пока не придумали. Сейчас ей срочно требуется серия хирургических вмешательств для шунтирования сосудов головного мозга.