Победителем международного турнира по боксу оказался нижневартовский спортсмен

Спортсмен из Нижневартовска стал победителем в международном турнире по боксу, который состоялся 19 февраля в Хабаровском крае. Магомед Мамаев, выступавший в весовой категории до 64 килограмм, смог одолеть участника соревнований из Узбекистана и завоевать первое место.

Всего в турнире участвовали 138 спортсменов из России, Узбекистана, Афганистана, Молдовы, Польши, Беларуси и Украины. Соревнования проводятся в семнадцатый раз, из которых в шестой раз – в статусе международных.

«Отметим, что за победой Мамаева в Комсомольске-на-Амуре наблюдали члены Совета Чемпионов Федерации бокса России: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и бронзовый призер Олимпиады в Пекине, трехкратный чемпион Европы Георгий Балакшин», – рассказали в пресс-службе Федерации бокса РФ.