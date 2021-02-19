С пожара в частном доме в Нижневартовске госпитализированы два ребенка

В пятницу, 19 февраля, на улице Снежной в Нижневартовске произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 15.51. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

«По прибытии наблюдалось открытое горение дома. Из дома самостоятельно эвакуировались два ребенка. К 16.29 пожар локализован. К 17.00 ликвидировано открытое горения», - сообщили в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Двое детей 17-ти и 10-ти лет госпитализированы в ОКДБ с переохлаждением - спасаясь от огня, они выбежали на мороз без верхней одежды.

Причина возгорания устанавливается. Предположительно, произошло короткое замыкание.