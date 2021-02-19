В Югре произошел порыв трубопровода АО «Самотлорнефтегаз»

В Нижневартовском районе участок земли оказался загрязнён нефтесодержащей жидкостью из-за порыв трубопровода АО «Самотлорнефтегаз» (входит в НК «Роснефть»). Инцидент произошел 17 февраля. Степень загрязнения устанавливают специалисты.

«К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее сообщалось, что надзорное ведомство проверяет достоверность информации о разливе нефти в Нижневартовском районе из-за аварии на трубопроводе другого предприятия «Роснефти» - АО «ННП».