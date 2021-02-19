Главу Управления по дорожному хозяйству Нижневартовска подозревают в получении взятки. Он задержан

В Нижневартовске задержан директор Управления по дорожному хозяйству и обустройству города Виталий Проскуряков. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена.

«По версии следствия в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь директором муниципального бюджетного учреждения, получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму более 1 миллиона рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения, а также за иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным СМИ о противоправной деятельности руководителя муниципального учреждения в полицию сообщил его подчиненный.

Ранее был задержан сотрудник этого же управления, которого также подозревают в получении взятки от предпринимателя. Тогда Виталий Проскуряков заявил, что возбуждение уголовного дела в отношении подчиненного стало для него полной неожиданностью: «Сотрудник хороший, специалист хороший, работы все выполнял правильно. То, что произошло, для предприятия, конечно, неожиданность, в том числе и для меня».

В администрации города корреспонденту siapress.ru сообщили, что власти города будут содействовать следователям в работе.