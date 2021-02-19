Комиссия УМВД Югры уволила врио начальника полиции Нижневартовска и наказала еще семерых сотрудников

Из-за «урока мужества» своего рабочего места лишился врио начальника УМВД Нижневартовска Олег Сураев. К такому решению пришла комиссия югорской силовой структуры после проведения служебной проверки. Другие семь сотрудников органов внутренних дел были предупреждены о неполном служебном соответствии или же получили строгий выговор.
Напомним, что глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов наказаны и начальник УРЛС окружного УМВД Сергей Селезнев также получили дисциплинарное взыскание.
Ранее мы сообщили, что инцидент произошел 15 января в школе №42. Ученикам было предложено сыграть под руководством полицейских в протестующих и ОМОН. Такое занятие вызвало большой резонанс у общественности, из-за чего вышестоящие органы начали проводить проверки и внутри школы, но нижневартовский департамент образования сделал замечание только из-за отсутствия масок.
У нас же разбрасываются кадрами в угоду "общественного мнения" или так, что бы самим под жернова не попасть. Получается человек служил отечеству верой и правдой много лет, а его раз и на помойку? Это вот как? Так и работать не с кем будет. Осадочек не хороший..