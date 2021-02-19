Комиссия УМВД Югры уволила врио начальника полиции Нижневартовска и наказала еще семерых сотрудников

Из-за «урока мужества» своего рабочего места лишился врио начальника УМВД Нижневартовска Олег Сураев. К такому решению пришла комиссия югорской силовой структуры после проведения служебной проверки. Другие семь сотрудников органов внутренних дел были предупреждены о неполном служебном соответствии или же получили строгий выговор.

Напомним, что глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов наказаны и начальник УРЛС окружного УМВД Сергей Селезнев также получили дисциплинарное взыскание.

Ранее мы сообщили, что инцидент произошел 15 января в школе №42. Ученикам было предложено сыграть под руководством полицейских в протестующих и ОМОН. Такое занятие вызвало большой резонанс у общественности, из-за чего вышестоящие органы начали проводить проверки и внутри школы, но нижневартовский департамент образования сделал замечание только из-за отсутствия масок.