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Югорские врачи приняли роды у пациентки прямо в «красной зоне»

В нижневартовском ковидном госпитале впервые приняли роды

Югорские врачи приняли роды у пациентки прямо в «красной зоне»
Фото: Депздрав Югры

В инфекционном госпитале Нижневартовской окружной клинической больницы впервые приняли роды. У беременной пациентки из-за обширной вирусной пневмонии нарастала дыхательная недостаточность. Ее состояние ухудшалось, так что была угроза гипоксии плода. Врачи приняли решение проводить роды прямо в инфекционном отделении. Оперативно была собрана бригада специалистов. Появится на свет малышу помогали неонатологи, акушеры-гинекологи перинатального центра, анестезиологи-реаниматологи и врачи-инфекционисты госпиталя. Им пришлось работать в полном обмундировании с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, учитывая обстоятельства ситуации.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Состояние матери, из-за большого поражения легких, оставалось тяжелым после родов, врачи две недели боролись за ее жизнь. После выздоровления мамы семья воссоединилась», — комментирует Алексей Сатинов, главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 80, комментариев: 0
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