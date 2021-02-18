С 21 февраля в Нижневартовске будет ограничен проезд в районе улицы Московкина

В Нижневартовске начинается строительство дороги на улице Москвина. Планируется возвести участок магистрали протяженностью 0,5 километра и шириной три метра. Затраты составят 172 миллиона рублей. Кроме того, контракт жизненного цикла предусматривает содержание данного участка до 2030 года - на это предусмотрено 76 млн рублей.

Работы будет вести «Северавтодор». Все работы будут выполнены до конца лета 2022 года в рамках контракта жизненного цикла, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ориентировочно 21 февраля проезд будет перекрыт. Для водителей в этом районе уже установлены информационные щиты с информацией о возможных способах объезда.