Задержаны вартовчане, устроившие стрельбу во дворе жилого дома

В Нижневартовске задержаны четверо мужчин, которые устроили стрельбу во дворе дома на улице Ханты-Мансийская, 19.

«По предварительным данным, четверо молодых людей, в возрасте от 25 до 30 лет, вышли на крыльцо одного из домов и произвели несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

О происшествии в полицию сообщили очевидцы. На месте найдено восемь гильз.