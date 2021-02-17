Глава полиции Югры получил дисциплинарное взыскание за урок с «разгоном митинга»

Проверки департамента образования администрации Нижневартовска и МВД, которые были начаты после проведенного в школе №42 «урока мужества», завершились. Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов и несколько его сотрудников получили дисциплинарные взыскания. А директору школы и ее подчиненным предложили проанализировать план воспитательных работ и не забывать о масочном режиме на массовых мероприятиях.

Реакция МВД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк выступила с официальным комментарием: «15 января в одной из школ города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местной полицией были проведены занятия с участием школьников. При этом сотрудники полиции демонстрировали использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым».

Министр Владимир Колокольцев приказал наложить дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном соответствии на начальника УМВД России по Югре Дамира Сатретдинова за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений. Также наказаны начальник УРЛС окружного УМВД Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела - начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко.

Реакция департамента образования

Во время внеплановой проверки в школе фактов нарушения администрацией и специалистов нарушений закона об образовании не обнаружено. Но, как следует из официального заявления директора департамента образования администрации Нижневартовска Инны Святченко, участникам массового мероприятия стоило соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«Директору школы Г.А. Гасымовой, а также руководителям других образовательных учреждений Нижневартовска рекомендовано проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части. А также усилить контроль и не допускать нарушения санитарных норм и правил при организации мероприятий с участием обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», - подчеркнула Святченко.

Что это было

15 января в школе №42 Нижневартовска полицейские и общественники провели «урок мужества». Организаторы рассчитывали рассказать школьникам об особенностях внутренней службы, а также привлечь старшеклассников к работе в полиции.

Однако наибольший интерес у общественности вызвала «игровая часть» - когда дети под руководством стражей порядка имитировали разгон митинга.