Полицейских, устроившие «разгон митинга» в школе, ждет служебная проверка

Начальник УМВД Югры Дамир Сатретдинов поручил провести служебную проверку после того, как в школе № 42 Нижневартовска на «уроке мужества» дети поиграли в протестующих и ОМОН.

«Назначено проведение служебной проверки по факту проведения в одном из учебных заведений Нижневартовска уроков, включающих в себя элементы обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. По её результатам будет дана оценка должностным лицам, организовавшим данное мероприятие», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее проверку мероприятия на соответствие закона об образовании начали в городском департаменте образования.

«Урок мужества» с показательными выступлениями состоялся накануне. Одной из его задач было показать школьникам плюсы работы в органах внутренних дел.

Проверки МВД и департамента образования завершились. Результаты здесь.

Почему новость об этом событии вызвала общественный резонанс, читайте в колонке обозревателя СИА-ПРЕСС Дмитрия Щеглова.