Урок мужества: в школе Нижневартовска дети сыграли в протестующих и ОМОН

В школе № 42 Нижневартовска полицейские провели «Урок мужества». Перед детьми выступили руководитель отдела по работе с личным составом Управления подполковник внутренней службы Сергей Усенко, психолог Ленара Фаизова и специалист отдела кадров Оксана Дресвянина.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, школьники также познакомились с экспозицией из полицейских фуражек стран мира, посидели в автомобиле ППС, познакомились с азами парашютного спорта. Но самым интересным, судя по реакции соцсетей, стала сценка с участием сотрудников полиции, «где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев».

Видео сценки опубликовал телеканал «Мегаполис». В спортивном зале ученики под руководством полицейских играли в протестующих и ОМОН. Одни были вооружены мячами, другие – щитами и дубинками.

«Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях», - подвела итог мероприятия директор школы Галина Гасымова.

В городском департаменте образования восторг директора от урока мужества не разделили. «По факту образовательного мероприятия в школе №42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка – соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц», - сообщила директора депобраза Инна Святченко.