Информацию о разливе нефти в Нижневартовском районе проверяет прокуратура и экологи

Информацию о разливе нефти в Нижневартовском районе проверяют специалисты сразу нескольких ведомств: прокуратуры, Северо-Уральского управления Ростехнадзора, Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Природнадзора Югры, территориального отдела охраны водных биоресурсов Нижнеобского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству.

«Природоохранная прокуратура организовала проверку по информации, опубликованной в СМИ, по факту загрязнения земельного участка нефтепродуктами, в связи с порывом 14 февраля 2021 года трубопровода АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного, водного законодательства, а также правил промышленной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

О происшествии на территории Нижневартовского района сообщили накануне в социальных сетях. В паблике «Дежурный по городу» Нижневартовск» во «ВКонтакте» выложены снимки, на которых запечатлен разлив вещества, похожего на нефть.

В компании «Варьеганнефтегаз» опровергли информацию о разливе нефти. «ПАО «Варьеганнефтегаз» входит в группу ННК и официально заявляет, что данная информация безосновательна, не имеет никаких подтверждений, направлена на нанесение ущерба деловой репутации группе ННК», - цитирует официальное письмо компании «Агентство нефтегазовой информации».