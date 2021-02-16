Житель Нижневартовского района пойдет под суд: он 26 раз ударил инвалида, после чего тот скончался

Житель Излучинска до смерти избил инвалида, который не смог оказать дебоширу сопротивления. Вскоре этот вопиющий случай, произошедший 20 ноября 2020 года, будет рассмотрен в суде.

Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 26 раз ударил потерпевшего из-за того, что тот якобы плохо ухаживал за хозяином квартиры, в которой проживал. После жестокого избиения инвалид скончался.

«Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СК Югры.