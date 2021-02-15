В соцсетях сообщили о «разливе нефти» под Нижневартовском

В социальных сетях сообщают о розливе нефти на Ермаковском месторождении в Нижневартовском районе. Очевидцы утверждают, что аварию пытаются скрыть, засыпав нефть грунтом и снегом.

«Угроза попадания нефти в ближайшее озеро - актуальна. Розлив пытаются скрыть всеми доступными средствами: на фото видно попытки закрыть нефть грунтом и снегом. «Перемычку», которую создал бульдозер, нефть уже легко преодолела. Сколько её сейчас под снегом - выяснить сложно. Нужно проводить раскопки, понятно, что Роснефть простым активистам этого не позволит», - говорится в сообщении в паблике «Дежурный по городу» Нижневартовск» во «ВКонтакте». Там же опубликованы фотографии с места происшествия.

По данным «РБК-Тюмень», специалисты управления экологии и природопользования администрации Нижневартовского района проверяют эту информацию на достоверность. В пресс-службе ПАО «Варьеганнефтегаз», которое ведет разработку месторождения, не стали называть произошедшее «разливом нефти», пообещав предоставить официальный комментарий представителей компании в ближайшее время.