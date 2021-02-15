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​В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек, еще трое получили травмы

На трассе «Сургут – Нижневартовск» в ДТП погиб человек

​В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек, еще трое получили травмы
Фото: vk.com/gbdd86

В субботу, 13 февраля, в 21.24 на 202 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе столкнулись ВАЗ и Volkswagen. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы.

«50-летний водитель автомобиля ВАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры, 34-летняя женщина и 7-летняя девочка, получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в регионе зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 23 – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 337, комментариев: 0
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