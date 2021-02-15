В Нижневартовске собирают деньги на лечение 2-летней девочки с редким заболеванием сосудов головного мозга

В Нижневартовске семья Пахомовых собирает деньги на операцию для 2-летней дочери Есении, которая летом 2020 года перенесла инсульт. Девочке диагностировано редкое заболевание сосудов головного мозга «моямоя».

«Инсульт поразил оба полушария головного мозга, правое пострадало сильнее всего, в следствии чего у неё полностью парализована левая сторона. Не знаю, как вам передать своё состояние, когда твой абсолютно здоровый ребёнок, который практически не болел даже простудными заболеваниям, становится инвалидом», - рассказала о произошедшем мама Есении Татьяна.

Девочке поможет серия операций по шунтированию сосудов головного мозга. Их готовы провести в Цюрихе. Стоимость лечения 13 миллионов рублей. Сегодня собрано больше половины этой суммы.

На счету каждый день: болезнь коварна и быстро прогрессирует, особенно у детей. Сегодня семья Есении живет, буквально, как на пороховой бочке. Девочке надо пить по два литра воды в день, нельзя плакать. В любой момент может произойти серия новых инсультов. От того, насколько быстро будут собраны средства, зависит ее жизнь. Важна любая сумма.

Реквизиты для помощи Есении:

Сбербанк 2202 2008 3844 5805

Открытие 2200 2901 0483 3877

PayPal: pahomovantonv@yandex.ru

Наталья Николаевна К, бабушка

Карты привязаны к номеру телефона 89028559007

Подробнее о Есении и ее семье на странице мамы девочки Татьяны в Instagram.