В Нижневартовске столкнулись две легковушки: малолетнего пассажира одного автомобиля госпитализировали

В Нижневартовске накануне, 13 февраля, на перекрестке улиц Мира и Кузоваткина произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок. Об этом сообщает портал NV86.

«37-летняя водитель «Сузуки» не уступила дорогу автомобилю «Форд», когда поворачивала налево на перекрестке. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил пассажир «Сузуки» 2016 года рождения. Его доставили в больницу», – пишет издание со ссылкой на городскую ГИБДД.

Напомним, что ранее мы сообщали о подобном ДТП: во время столкновения двух легковушек в Сургуте пострадал пятилетний ребенок, которого перевозили без детского кресла.