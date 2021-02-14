Нижневартовский спортсмен получил первое место на первенстве по самбо в Ханты-Мансийске

Самбист из Нижневартовска завоевал первое место на первенстве в Ханты-Мансийске. Теперь он отправится на Первенство мира в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

«В финале я встретился с соперником, с которым мы уже встречались многократно. Я ему проигрывал по дзюдо, а самбо выиграл в 2019 году. Сегодня, видимо, удача была на моей стороне, ну и родные стены, наверное, тоже немного помогли. Меня поддерживал мой родной брат и близкие друзья, за что им большое спасибо. Теперь буду готовиться к Первенству мира», — рассказал спортсмен Николай Лукьянчук.

Отмечается, что югорский борец выступал в группе участников весовой категории 58 килограмм. Призовые места также получили спортсмены из Москвы, Иркутской области и Адыгеи.