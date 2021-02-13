Новая детская поликлиника в Старом Вартовске откроется весной

Весной планируют открыть новую детскую поликлинику в старой части Нижневартовска. Отделение расположено на первом этаже жилого дома.

«За несколько месяцев строители выполнили перепланировку жилых помещений, чтобы все кабинеты амбулаторного звена могли соответствовать необходимым требованиям. Поликлиника будет работать в две смены. Ежедневно доктора смогут принимать до 30 маленьких пациентов», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас объект готов на 95 процентов. Завершить строительные работы намечено в марте. Затем ряд обязательных процедур, в том числе по лицензированию. Поле этого доктора начнут принимать своих маленьких пациентов.