Власти Нижневартовска нанесли на онлайн-карту планы по ремонту дорог

На сайте «Наш Нижневартовск» запустили карту ремонта дорог – здесь обозначены участки автомагистралей, которые приведут в порядок в 2021 году на деньги национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Всего в городе планируют направить на дорожную кампанию в рамках нацпроекта более 200 млн рублей. Будут отремонтированы участки на улицах Интернациональная (от Индустриальной до Зимней), Ленина (от Индустриальной до Кузоваткина) и Ханты-Мансийская (от Омской до Интернациональной).

«Дороги для ремонта выбираются на основе диагностической оценки состояния асфальтобетона и результатов голосования жителей города. Оно проходило на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Активный гражданин» осенью прошлого года. Таким образом, работы разворачиваются на самых необходимых и изношенных автомобильных магистралях», - отметили в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

По данным онлайн-карты, ремонт на всех трех улицах начнется в середине апреля, а завершится в конце сентября.