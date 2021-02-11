Вартовчанин получил реальный срок за пьяную шутку

49-летний житель Нижневартовска лишен свободы на 1 год и 10 месяцев за ложное сообщение об акте терроризма. В апреле 2020 года мужчина выпил и «заминировал» городские школы.

«3 апреля 2020 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску и сообщил о готовящихся взрывах в школах города. Силами полиции проведены обследования образовательных организаций. Вызов служб экстренного реагирования оказался ложным. Против нарушителя было возбуждено уголовное дело», - напомнили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, хулигану придется возместить материальный ущерб экстренным службам, которые выезжали на ложный вызов.