В Нижневартовском районе во время аварии пострадали два водителя

В Нижневартовском районе водитель выехал на встречку. Из-за этого опасного маневра пострадало три человека, среди которых два автовладельца. Инцидент произошел накануне, 10 февраля.

«В 22:55 на 49 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» 32-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлендер», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением 65-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Рено, 45-летний мужчина, получили травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДДЮ Югры.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.