Начались продажи билетов на прямой рейс из Нижневартовска в Сочи

С 4 июня начнет выполняться прямой рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска в Сочи. Билеты на курорт доступны уже сейчас.

«Стоимость путешествия по минимальному тарифу «туда/обратно» без багажа оценивается в 21 770 рублей. Отправляться в курортный город лайнеры «Боинг-737» будут по пятницам и воскресеньям. Вылет из Нижневартовска запланирован на 18 часов 20 минут. Уже через 4 часа 30 минут путешественники пролетят над курортным городом и совершат посадку на берегу Черного моря», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что В 2021 году авиакомпания Utair планирует вдове увеличить маршрутную сеть, связывающие крупные города с российскими курортами. При этом тарифы обещали оставить на уровне 2020 года.