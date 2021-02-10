В Нижневартовске во время ДТП пострадали два водителя. Инцидент произошел накануне, 9 февраля, на улице Ленина. 31-летняя автоледи проехала на красный сигнал светофора – из-за этого ее «Шевроле» столкнулось с «Хендаем».





«Согласно ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, ведь именно их соблюдение – залог безаварийных дорог Югры», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.