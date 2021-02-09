В Нижневартовске мужчина спас ребенка от агрессивной собачьей своры

В минувшую пятницу на телефон службы 112 города Нижневартовска поступило сообщение о том, что на девочку девяти лет напала стая собак. К счастью в этот момент на противоположной стороне дороге находился мужчина, который спас ребенка. В результате этого происшествия девочка получила ссадины левого бедра.

После события на место выехала бригада по отлову, которые поймали одну собаку без владельца, сейчас она находится в приюте для животных на карантине. Об этом сообщает портал «Мегаполис»

Напомним, что жители Сургута по адресу Каролинского 13/1 жалуются на появившуюся стаю бродячих собак, которые ведут себя агрессивно по отношению к горожанам. Животные обосновались в сквере из-за неравнодушных граждан, которые занимаются подкормкой своры.