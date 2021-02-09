В Нижневартовской больнице провели уникальную операцию по удалению кисты

Шестилетнему мальчику сделали уникальную операцию в детской окружной больнице Нижневартовска. У ребенка была обнаружена 20-сантиметровая опухоль на грудной клетке при плановом осмотре УЗИ. Уникальность этого случая заключается в том, что опухоль таких больших размеров (20*15*10 см) совсем не давала о себе знать и не влияла на самочувствие мальчика.

«Иброхим с мамой пришли ко мне на прием в поликлинику, где я впервые маме рассказала, что размеры кисты настолько огромны, что ждать и надеяться на то, что «само пройдет» нельзя. Киста в любой момент может прорваться и тогда катастрофы не избежать, ребенок может погибнуть. Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому сразу же поступили в хирургическое отделение детской окружной больницы для обследования и лечения», – рассказала заведующая детским хирургическим отделением Нижневартовской окружной больницы Ирина Назарова.

Образование было удалено эндоскопическим способом, то есть через небольшой разрез, поэтому восстановление маленького пациента прошло быстро. При анализе жидкости, полученной из кисты во время операции были выявлены атипичные клетки, характерные для злокачественных опухолей. Тем не менее, врачи решили продолжить хирургическое лечение и по результату исследования материала назначить послеоперационное лечение. Сама операция прошла успешно – уже на второй день мальчика перевели в общую палату.