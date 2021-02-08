Безработный житель Нижневартовска обкрадывал дачные участки

В Нижневартовске задержали серийного похитителя дачной утвари. Вором оказался безработный молодой человек. В отсутствие хозяев он взламывал замки у дачных домов, откуда похищал шуруповерты, лобзики, перфоратроы и бензопилы. В декабре стоимость «улова» была 18 тысяч рублей, в январе – уже 25. Но на достигнутом молодой человек не остановился, и наведался в еще один дом, где присвоил себе навесную станцию и насос для полива на 12 тыс.руб.

Теперь против амбициозного вора возбуждено уголовное дело, он задержан. Нарушитель был ранее судим.