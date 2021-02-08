Более двух килограммов конопли изъяли полицейские Югры в Нижневартовске

В прошедшие выходные в Нижневартовском районе сотрудниками госнаркоконтроля совместно с коллегами из МО МВД России «Нижневартовский» был задержан гражданин 1977 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре дачного дома и нежилого помещения было обнаружено растительное вещество в высушенном виде, передает УМВД России по ХМАО-Югре. Общий вес изъятого, составил более 2,2 килограмма. Экспертиза показала, что растение содержит наркотическое средство «тетрагидроканнабинол», иными словами, это конопля.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 228 УК РФ. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.