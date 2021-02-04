В Нижневартовске выпивший водитель протаранил автобус и «встал» на крышу

В четверг, 4 февраля, около 13.10 в Нижневартовске на выезде со стороны ГПЗ на автодорогу «Сургут – Нижневартовск» 61-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, врезался в пассажирский автобус КАВЗ, направляющийся в Мегион. От удара легковушка перевернулась и встала на крышу. Позже выяснилось, что ей управлял нетрезвый водитель.

«По результатам алкотестера, у водителя Лады Гранты установлено наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. По данному факту сотрудниками дознания ГИБДД начато разбирательство, устанавливаются причины возникновения ДТП», - рассказали в отделении пропаганды городского УГИБДД.

О пострадавших не сообщается.

Всего с начала года в Нижневартовске произошло восемь аварий с участием нетрезвых водителей.