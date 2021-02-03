Самолет «Аэрофлота» совершил незапланированную посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира

В среду, 3 февраля, в 10.38 в аэропорту Нижневартовска экстренно сел самолет «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

«Во время полета состояние здоровья одного из пассажиров ухудшилось, в связи с этим пилотами было принято решение об экстренной посадке самолета. Путешественницу, которой потребовалась помощь врачей, госпитализировали в одну из городских больниц. Остальные пассажиры продолжили свой путь», - сообщается в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте».

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовска, через час после посадки лайнер вылетел в пункт назначения.