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​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву

Самолет «Аэрофлота» совершил незапланированную посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира

​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву
Фото: vk.com/ofnv86

В среду, 3 февраля, в 10.38 в аэропорту Нижневартовска экстренно сел самолет «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву. Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

«Во время полета состояние здоровья одного из пассажиров ухудшилось, в связи с этим пилотами было принято решение об экстренной посадке самолета. Путешественницу, которой потребовалась помощь врачей, госпитализировали в одну из городских больниц. Остальные пассажиры продолжили свой путь», - сообщается в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте».

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовска, через час после посадки лайнер вылетел в пункт назначения.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 194, комментариев: 0
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