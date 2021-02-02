В Нижневартовской ПНД появилась психологическая реабилитация для переболевших COVID-19

В Нижневартовской психоневрологической больнице переболевшим коронавирусом помогут психологически восстановиться. В Отделении психотерапии и неврозов начнут прием пациентов по программе реабилитации после болезни. Всего программ разработано семь, длительность лечения - от 5 до 10 дней.

В первую очередь программы психологической реабилитации созданы для людей, имеющих тревожные, депрессивные или когнитивные нарушения. Есть, к примеру, программы для тех, кого беспокоит одышка, лишний вес, для страдающих депрессией и синдромом хронической усталости. Также есть программа для пациентов с проблемными суставами, мышечным перенапряжением и протекающими воспалительными процессами.

Разработка программ реабилитации началась еще в прошлом году – о том, насколько самоизоляция пагубна для психологического здоровья, говорили уже тогда. «Такое искусственное замедление ритма жизни нередко приводит к последствиям, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Связано это в основном с гиподинамией, как следствие возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, появляются боли в различных отделах позвоночника, суставах. Конечно же сбивается режим питания, приводящий к нарушению обмена веществ. Да и переживания по поводу самого факта болезни усугубляют ситуацию. Всё в совокупности может повлечь за собой серьёзные психоэмоциональные проблемы, – делится заведующая отделением психотерапии и неврозов, врач-психотерапевт Гульчачак Михеева. – В нашем отделении мы разработали комплексные программы реабилитации с учётом состояния здоровья после перенесённого заболевания. Индивидуально подобранный курс направлен на восстановление не только душевного равновесия, но и позволяет обрести высокий тонус организма и набраться сил за непродолжительное время».